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Украинские военные уничтожили российскую грузовик с боеприпасами из "Стугны" (видео)

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Херсонская область, Воскресенье 28 августа 2022 18:38
Украинские военные уничтожили российскую грузовик с боеприпасами из "Стугны" (видео) Фото: украинские военные уничтожили российскую грузовик с боеприпасами из "Стугны" (facebook com kbluchua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы уничтожили грузовик российских оккупантов с боеприпасами с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" в Facebook.

"На видео изображено, как наши защитники дождались пока враг загрузит на грузовик БК и отправили к нему подарочек - ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинские военные "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

Кроме того, защитники ударили по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, а также по двум складам боеприпасов оккупантов.

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