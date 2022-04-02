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Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно"

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Україна, Субота 02 квітня 2022 09:50
Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно" Фото: ЗСУ знищили систему "Буратіно" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів. Зокрема, нещодавно була ліквідована ворожа важка вогнеметна система "Буратіно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До ліквідації російського "Буратіно" залучили Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та територіальну оборону.

"Передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему "Буратіно". Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові атакують біля Києва російські війська, які відступають до кордону.

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