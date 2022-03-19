Украинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов: список

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор страна-агрессор потеряла около 15 тысяч военных. Также украинским защитникам удалось ликвидировать по меньшей мере шестерых российских генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Сообщается, что за три недели войны украинские воины уничтожили более десятка высших российских командиров.
Список ликвидированных генералов:
Также в ВСУ отметили, что Олег Митяев - командир дивизии, которая презентуемая в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.
"Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая, как "главный символ победы в Великой Отечественной войне". Однако уже в первые десять дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования армии оккупантов.
Также мы писали, что ВСУ ликвидировали сына российского чиновника.
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