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Українські військові знищили щонайменше шістьох російських генералів: перелік

ЗСУ внищили шістьох російських генералів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді країна-агресор втратила близько 15 тисяч військових. Також українським захисникам вдалося ліквідувати щонайменше шістьох російських генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Повідомляється, що за три тижні війни українські воїни знищили понад десяток вищих російських командирів.

Список ліквідованих генералів:

  • генерал-майор Магомед Тушаєв - командир 141 моторизованого полку Росгвардії;
  • генерал-майор Віталій Герасимов - перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу;
  • генерал-майор Андрій Колесніков - командувач 29-ю армією Східного військового округу;
  • генерал-майор Андрій Суховецький - заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.
  • генерал-майор Олег Мітяєв - командир 150-ї мотострілецької дивізії;
  • генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

Також у ЗСУ зазначили, що Олег Мітяєв - командир дивізії, яка презентується у Росії як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році й брала участь у штурмі Рейхстагу.

"Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Однак вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем", - йдеться у повідомленні.

Українські військові знищили щонайменше шістьох російських генералів (facebook.com/AFUStratCom)

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування армії окупантів.

Також ми писали, що ЗСУ ліквідували сина російського чиновника.

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