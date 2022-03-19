Українські військові знищили щонайменше шістьох російських генералів: перелік

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді країна-агресор втратила близько 15 тисяч військових. Також українським захисникам вдалося ліквідувати щонайменше шістьох російських генералів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Повідомляється, що за три тижні війни українські воїни знищили понад десяток вищих російських командирів.
Список ліквідованих генералів:
Також у ЗСУ зазначили, що Олег Мітяєв - командир дивізії, яка презентується у Росії як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році й брала участь у штурмі Рейхстагу.
"Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Однак вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування армії окупантів.
Також ми писали, що ЗСУ ліквідували сина російського чиновника.
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