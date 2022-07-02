Украинские военные уничтожили из "Иглы" российскую ракету, летевшую на Киев

ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 101 ОБрО ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева.
"В целях безопасности и дезориентации врага, намеренно не указываем дату, место и личные данные участников, но, согласитесь, сам факт грех не донести общественности", - говорится в сообщении.
Как рассказывают военные, ракета Х-22, которую удалось сбить, летела на столицу.
"Светало. Самое тяжелое время суток, когда максимально клонит в сон, и поэтому это любимый момент врага для очередных подлостей. Тот противный звук не спутать ни с чем. Сомнений не было. Впервые стрелял боевыми. Между выстрелом и взрывом, свидетельствующим о попадании в цель, несколько секунд. Тогда они показались вечностью. К счастью, не промазал и старт был удачным", - рассказал боец с позывным "Хмельницкий".
Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.
Напомним, ранее украинский военный сбил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК "Игла".
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