Українські військові знищили з "Ігли" російську ракету, що летіла на Київ

ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збили крилату ракету "Х-22".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 101 ОБрО ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова.
"В цілях безпеки і дезорієнтації ворога, навмисно не вказуємо дату, місце і особисті дані учасників, але, погодьтесь, сам факт гріх не донести загалу", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають військові, ракета Х-22, яку вдалося збити летіла на столицю.
"Світало. Найважчий час доби, коли максимально хилить у сон, і тому це улюблений момент ворога для чергових підлостей. Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Вперше стріляв бойовими. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і старт був вдалим", - розповів боєць з позивним "Хмельницький".
Як повідомлялось, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня, у Донецькій області.
Нагадаємо, раніше український військовий збив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПЗРК "Ігла".
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