Українські військові знищили з "Ігли" російську ракету, що летіла на Київ

"В цілях безпеки і дезорієнтації ворога, навмисно не вказуємо дату, місце і особисті дані учасників, але, погодьтесь, сам факт гріх не донести загалу", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, ракета Х-22, яку вдалося збити летіла на столицю.

"Світало. Найважчий час доби, коли максимально хилить у сон, і тому це улюблений момент ворога для чергових підлостей. Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Вперше стріляв бойовими. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і старт був вдалим", - розповів боєць з позивним "Хмельницький".