Украинские военные уничтожили еще одного генерала РФ

Украинские военные уничтожили еще одного генерала российских оккупантов. На данный момент его личность устанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ Украины.
"Минус один российский генерал. Должность и фамилия устанавливается", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что ранее об уничтожении российского генерал-майора оккупационных войск сообщили в отдельном отряде специального назначения "Азов".
Также сообщалось, что уничтожено еще и большое количество вражеской военной техники.
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Напомним, ранее мы писали о том, что по данным армии, украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России.
А также рассказывали о том, что украинские военные сорвали попытку прорыва оккупантов на Донецком направлении.
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