Українські військові знищили ще одного генерала РФ

"Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюється", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше про знищення російського генерал-майора окупаційних військ повідомили в окремому загоні спеціального призначення "Азов".

Також повідомлялося, що знищено ще й велику кількість ворожої військової техніки.

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