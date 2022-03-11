Украинские военные уничтожили еще один вражеский истребитель

Украинские военные уничтожили еще один истребитель агрессора. Предварительно в Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

"Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям.Верьте в своих защитников!",- пишет пресс-служба.

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