Украинские военные из "Стугны" уничтожили два вражеских танка (видео)

Вооруженные силы Украины уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" два российских танка с экипажем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
"Операторы ПТРК "Стугна-П" 30 ОМБр прицельно уничтожили два танка российских оккупантов вместе с экипажами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 10 российских танков и 400 человек личного состава армии РФ.
Также напомним, ранее украинские военные одним точным ударом из украинской "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек".
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