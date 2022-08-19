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Украинские военные из "Стугны" уничтожили два вражеских танка (видео)

Фото: украинские военные из "Стугны" уничтожили два вражеских танка (facebook.com/kbluchua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" два российских танка с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"Операторы ПТРК "Стугна-П" 30 ОМБр прицельно уничтожили два танка российских оккупантов вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 10 российских танков и 400 человек личного состава армии РФ.

Также напомним, ранее украинские военные одним точным ударом из украинской "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек".

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