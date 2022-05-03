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Українські військові сьогодні завершать навчання поводженню з новими гарматами в США, - журналіст

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Вашингтон, Вівторок 03 травня 2022 00:06
Українські військові сьогодні завершать навчання поводженню з новими гарматами в США, - журналіст Американська артилерія (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

У США 200 українських військових вже де кінця сьогоднішнього дня закінчать навчання поводженню з гаубичною артилерією M777, які масово поставляються в Україну в рамках міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.

Українські фахівці в Сполучених Штатах також продовжують проходити тижневий курс підготовки з бойового застосування американських ударних безпілотників-камікадзе Phoenix Ghost.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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