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Украинские военные сбили российский беспилотник "Картограф" с 12 камерами

Фото: ВСУ сбили российский беспилотник с 12 камерами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В небе Николаевской области зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".

БПЛА данного семейства предназначены для создания планов местности. Почти каждый день оккупанты пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно привлекая БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.

Ранее мы писали, что украинские военные 31 августа на восточном направлении сбили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.

Также стало известно, что 30 августа украинская авиация сбила три вражеских беспилотных летательных аппарата и одну высокоточную управляемую авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

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