Украинские военные сбили российский беспилотник "Картограф" с 12 камерами

Украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В небе Николаевской области зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".
Ранее мы писали, что украинские военные 31 августа на восточном направлении сбили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.
Также стало известно, что 30 августа украинская авиация сбила три вражеских беспилотных летательных аппарата и одну высокоточную управляемую авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.
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