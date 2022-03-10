Украинские военные разгромили оккупантов по направлению к Броварам

Украинские защитники разгромили российских оккупантов, которые направлялись в направлении на Бровары. Также получили несколько трофеев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

Также военные получили несколько единиц техники оккупанта в качестве трофеев.

"Вчерашнее сражение на направлении Бровары завершилось полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу",- пишет Залужный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Житомирской области военные сбили две российские ракеты.

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