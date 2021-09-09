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Украинские военные провели учения возле оккупированного Крыма

Автор: Мария Кучерявец

Украинские десантники провели учения по огневой подготовке.Тренировки состоялись недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВС Украины.

"Личный состав одного из подразделений десантно-штурмовых войск из состава группировки войск "Пивдень" продолжает выполнение мероприятий поддержания боевой готовности.Так, на одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке", - говорится в сообщении.

Фото: украинские военные провели учения возле оккупированного Крыма (Getty Images)

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КрымВооруженные силы УкраиныВоенные учения