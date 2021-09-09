Українські десантники провели навчання з вогневої підготовки.Тренування відбулися неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗС України.
"Особовий склад одного з підрозділів десантно-штурмових військ зі складу угруповання військ "Південь" продовжує виконання заходів підтримання бойової готовності.Так, на одному із полігонів відбулися заняття із вогневої підготовки", - йдеться в повідомленні.
Фото: українські військові провели навчання біля окупованого Криму (Getty Images)