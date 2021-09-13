По информации силового ведомства, в тренировках приняли участие два вертолета - Ми-8 и Ми-14ПЧ.

"Экипажи вертолетов отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где отрабатывали взлет-посадку, пролеты по кругу, после чего получили задания по целям, которые нужно было поразить", - говорится в сообщении.

Указано, что вертолет Ми-14ПЧ отработал радиолокационный поиск лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.

В то же время экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометания по заданным целям.

Как добавляют в Минобороны, тренировки проходили в течение нескольких дней.

Фото: украинские военные провели учения над Черным морем (mil.gov.ua)