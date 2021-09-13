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Українські військові провели навчання над Чорним морем

Автор: Марія Кучерявець

Льотчики морської авіаційної бригади провели навчальні польоти з бойовою стрільбою. Зокрема, тренування проводилися над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

За інформацією силового відомства, в тренуваннях взяли участь два вертольоти - Мі-8 та Мі-14ПЧ.

"Екіпажі вертольотів відпрацювали переліт із місця базування на полігон у Херсонській області, де відпрацьовували зліт-посадку, прольоти по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, які потрібно було вразити", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вертоліт Мі-14ПЧ відпрацював радіолокаційний пошук човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі.

Водночас екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.

Як додають у Міноборони, тренування відбувались упродовж декількох днів.

Фото: українські військові провели навчання над Чорним морем (mil.gov.ua)

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Чорне мореМіністерство оборони України