Льотчики морської авіаційної бригади провели навчальні польоти з бойовою стрільбою. Зокрема, тренування проводилися над акваторією Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.
За інформацією силового відомства, в тренуваннях взяли участь два вертольоти - Мі-8 та Мі-14ПЧ.
"Екіпажі вертольотів відпрацювали переліт із місця базування на полігон у Херсонській області, де відпрацьовували зліт-посадку, прольоти по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, які потрібно було вразити", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вертоліт Мі-14ПЧ відпрацював радіолокаційний пошук човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі.
Водночас екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.
Як додають у Міноборони, тренування відбувались упродовж декількох днів.
Фото: українські військові провели навчання над Чорним морем (mil.gov.ua)