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Украинские военные провели боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1"

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские зенитчики провели боевые стрельбы в рамках военных учений "Объединенные усилия-2021". В стрельбах участвовали расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Расчеты Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что украинским зенитчикам удалось поразить все воздушные цели.

"Военнослужащие ВС Украины продолжают совершенствовать свои навыки и умения по защите государства от внешней вооруженной агрессии", - добавили в Генштабе.

Фото: военные провели стрельбы из "Бук-М1" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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