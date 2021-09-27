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Українські військові провели бойові стрільби з ЗРК "Бук-М1"

Автор: Дмитро Левицький

Українські зенітники провели бойові стрільби в рамках військових навчань "Об'єднані зусилля-2021". У стрільбах брали участь розрахунки зенітних ракетних комплексів "Бук-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Розрахунки Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс", - розповіли в Генштабі.

Зазначається, що українським зенітникам вдалося уразити усі повітряні цілі.

"Військовослужбовці ЗС України продовжують вдосконалювати свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії", - додали в Генштабі.

Фото: військові провели стрільби з "Бук-М1" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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Військові навчанняЗбройні сили УкраїниБукЗРК