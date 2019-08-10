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Українські військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 13:23
Українські військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Участь у навчаннях братимуть військовослужбовці з 21 країни

Українські військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях Combined Resolve-12 у Німеччині. Про це повідомило управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, наразі зведений підрозділ ЗСУ прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місто Гоенфельс.

"Цього року представники Збройних сил України братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до складу багатонаціональних сил увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Загалом, участь у навчаннях братимуть військовослужбовці з 21 країни. 

Нагадаємо, у липні в Україні пройшли військові навчання Sea Breeze 2019, участь в яких взяли військовослужбовців країн-учасниць НАТО. В ході навчань Російська Федерація здійснила провокацію - російський корабель без дозволу увійшов в закритий для мореплавства район.

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