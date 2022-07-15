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Украинские военные попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении

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Украина, Пятница 15 июля 2022 16:33
Украинские военные попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении Фото: украинские спецназовцы из ПЗРК ударили по российским Су-25 (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Минус два вражеских самолета - свежий результат работы бойцов из Центра спецопераций "А" СБУ и военных Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На днях в районе населенных пунктов орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но украинские военные действовали на опережение - метко отработали по вражеским самолетам - из ПЗРК.

Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой - поражен.

"Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состав боекомплекта и позиций противника", - сообщили в СБУ.

Напомним, нацгвардеец на срочной службе с начала войны подбил пять российских военных самолетов.

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