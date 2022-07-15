Украинские военные попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении

Минус два вражеских самолета - свежий результат работы бойцов из Центра спецопераций "А" СБУ и военных Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

На днях в районе населенных пунктов орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но украинские военные действовали на опережение - метко отработали по вражеским самолетам - из ПЗРК.

Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой - поражен.

"Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состав боекомплекта и позиций противника", - сообщили в СБУ.