Українські військові поцілили у два російські літаки Су-25 на Запорізькому напрямку

Мінус два ворожих літаки - свіжий результат роботи бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські військові діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожих літака - із ПЗРК.

Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.

"Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - повідомили в СБУ.