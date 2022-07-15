ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові поцілили у два російські літаки Су-25 на Запорізькому напрямку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 15 липня 2022 16:33
Українські військові поцілили у два російські літаки Су-25 на Запорізькому напрямку Фото: українські спецпризначенці із ПЗРК вдарили по російських Су-25 (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мінус два ворожих літаки - свіжий результат роботи бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але українські військові діяли на випередження - влучно відпрацювали по ворожих літака - із ПЗРК.

Як наслідок: один Су-25 знищено, інший - уражено.

"Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців - знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Нацгвардієць на строковій службі з початку віни підбив п'ять російських військових літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року