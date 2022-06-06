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Украинские военные получили партию австрийских внедорожников Pinzgauer

Pinzgauer (Фото: collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные получили партию швейцарских внедорожников Pinzgauer Vector. Машины швейцарского производства были приобретены в Великобритании предпринимателем, который сегодня служит в ВСУ, а также его партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Територриальной обороны ВСУ.

"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал моей фамилии или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все нужды. После победы обязательно обязательно раскрою себя", - отметил военнослужащий ВСУ с позывным "Гора", купивший машины.

Pinzgauer Vector 2009 года выпуска имеют легкое бронирование и предназначены для перевозки личного состава, могут использоваться как тягачи и санитарный транспорт. Машины оснащены 3,0-литровым турбодизельным двигателем VW в сочетании с автоматической коробкой передач. Два внедорожника уже служат боевым бригадам Сил территориальной обороны ВСУ, остальные отправили другим родам войск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобиль с российскими оккупантами в районе Николаевки Херсонской области.

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