Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків Pinzgauer

Українські військові отримали партію швейцарських позашляховиків Pinzgauer Vector. Машини швейцарського виробництва були придбані у Великобританії підприємцем, який сьогодні служить в ЗСУ, а також його партнерами.

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав мого прізвища або бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що повинен робити в такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію всі потреби. Після перемоги обов'язково обов'язково розкрию себе", - зазначив військовослужбовець ЗСУ з позивним" Гора", який купив машини.

Pinzgauer Vector 2009 року випуску мають легке бронювання і призначені для перевезення особового складу, можуть використовуватися як тягачі і санітарний транспорт. Машини оснащені 3,0-літровим турбодизельним двигуном VW в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, інші відправили іншим родам військ.