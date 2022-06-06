Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків Pinzgauer

Українські військові отримали партію швейцарських позашляховиків Pinzgauer Vector. Машини швейцарського виробництва були придбані у Великобританії підприємцем, який сьогодні служить в ЗСУ, а також його партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Територіальної оборони ЗСУ.
"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав мого прізвища або бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що повинен робити в такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію всі потреби. Після перемоги обов'язково обов'язково розкрию себе", - зазначив військовослужбовець ЗСУ з позивним" Гора", який купив машини.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.
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