Украинские военные получают сообщения с угрозами от оккупантов

Оккупанты рассылают украинским защитникам угрозы через сообщения. Военных призывают сложить оружие и перейти на сторону врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сообщения украинские защитники получают как в смс, так и в мессенджерах - Телеграмме, Вайбере, Сигнале и Ватсапе. В них призывают сложить оружие, предать присягу, сдаться в плен или перейти на сторону врага.
Кроме того, оккупанты усиливают угрозы личными данными, указывают имена и фамилии, код плательщика налогов, место регистрации и информацию о семье. В случае продолжения службы, по местам проживания бойца и его семьи якобы будут нанесены точные ракетные удары.
Такие угрозы направлены на то, чтобы дестабилизировать морально и психологически украинских защитников, посеять сомнения и снизить боевой дух. Однако часто данные бойцов, которые присылает враг, являются устаревшими.
"Таким образом, не вызывает сомнений, что отправленные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой", - говорится в сообщении.
Напомним, в Госспецсвязи дали советы украинцам, как безопасно быть на связи в оккупации.
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