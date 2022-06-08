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Украинские военные получают сообщения с угрозами от оккупантов

Фото: защитники получают угрозы от оккупантов через сообщения (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты рассылают украинским защитникам угрозы через сообщения. Военных призывают сложить оружие и перейти на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщения украинские защитники получают как в смс, так и в мессенджерах - Телеграмме, Вайбере, Сигнале и Ватсапе. В них призывают сложить оружие, предать присягу, сдаться в плен или перейти на сторону врага.

Кроме того, оккупанты усиливают угрозы личными данными, указывают имена и фамилии, код плательщика налогов, место регистрации и информацию о семье. В случае продолжения службы, по местам проживания бойца и его семьи якобы будут нанесены точные ракетные удары.

Такие угрозы направлены на то, чтобы дестабилизировать морально и психологически украинских защитников, посеять сомнения и снизить боевой дух. Однако часто данные бойцов, которые присылает враг, являются устаревшими.

"Таким образом, не вызывает сомнений, что отправленные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой", - говорится в сообщении.

Фото: украинским бойцам рассылают сообщения с угрозами (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в Госспецсвязи дали советы украинцам, как безопасно быть на связи в оккупации.

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