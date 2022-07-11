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Украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку

Фото: украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники показали, как выглядит освобожденная Павловка Донецкой области. На кадрах - разрушенные дома, разбитая инфаструктура и почти нет людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министрество обороны Украины.

"Когда-то большое и "живое" село стало теперь пустошью. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху", - прокомментировали видео в Минобороны.

Силы обороны Украины продолжают освобождать от оккупантов временно занятые земли, добавили в ведомстве.

Напомним, в конце июня ВСУ освободили от российских оккупантов сразу два села на юге страны.

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