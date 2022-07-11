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Українські військові показали звільнену від росіян Павлівку

Фото: українські військові показали звільнену від росіян Павлівку (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україніські захисники показали який вигляд має звільнена Павлівка Донецької області. На кадрах - зруйновані будинки, розбита інфаструктура і майже немає людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество оборони України.

"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив після себе смерть і розруху", - прокоментували відео в Міноборони.

Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі, додали у відомстві.

Нагадаємо, в кінці червня ЗСУ звільнили від російських окупантів одразу два села на півдні країни.

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