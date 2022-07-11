ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 18:27
Украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку Фото: украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники показали, как выглядит освобожденная Павловка Донецкой области. На кадрах - разрушенные дома, разбитая инфаструктура и почти нет людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министрество обороны Украины.

"Когда-то большое и "живое" село стало теперь пустошью. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху", - прокомментировали видео в Минобороны.

Силы обороны Украины продолжают освобождать от оккупантов временно занятые земли, добавили в ведомстве.

Напомним, в конце июня ВСУ освободили от российских оккупантов сразу два села на юге страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно