Українські військові показали звільнену від росіян Павлівку
Фото: українські військові показали звільнену від росіян Павлівку (Getty Images)
Україніські захисники показали який вигляд має звільнена Павлівка Донецької області. На кадрах - зруйновані будинки, розбита інфаструктура і майже немає людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество оборони України.
"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив після себе смерть і розруху", - прокоментували відео в Міноборони.
Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі, додали у відомстві.
Нагадаємо, в кінці червня ЗСУ звільнили від російських окупантів одразу два села на півдні країни.
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