Українські військові показали звільнену від росіян Павлівку

Україніські захисники показали який вигляд має звільнена Павлівка Донецької області. На кадрах - зруйновані будинки, розбита інфаструктура і майже немає людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество оборони України .

"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив після себе смерть і розруху", - прокоментували відео в Міноборони.

Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі, додали у відомстві.