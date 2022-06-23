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Украинские военные показали, как с дронов уничтожают позиции оккупантов (видео)

Фото: украинские военные с дронов уничтожают позиции оккупантов (facebook_com_usofcom)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Группировкой объединенных сил.

В ведомстве добавляют, что из дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.

"Российские солдаты должны постоянно помнить - покоя в Украине им не будет ни на земле, ни на воде, ни, тем более, с украинского неба. Для того чтобы они об этом не забывали, даже обычная аэроразведка наших защитников заканчивается для врага потерями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее бойцы Сил Специальных операций ВСУ впервые применили дрон-камикадзе Switchblade. Дрон атаковал российский танк Т-72Б3.

Также украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

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