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Украинские военные подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ

Фото: судно тылового обеспечения флота РФ "Всеволод Бобров" (thepage.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" - одно из новейших в российском флоте", - сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь. Эта информация требует подтверждения. Однако то, что его подбили в районе Змеиного.

"Надеюсь, это не последняя победа в районе острова", - добавил спикер ОВА.

Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".

Отметим, в середине апреля в районе Змеиного в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил российский крейсер "Москва". Впоследствии корабль затонул. Российское руководство не сразу признало его потерю и до сих пор скрывает реальное число погибших моряков.

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