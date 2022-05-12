Украинские военные подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ

Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" - одно из новейших в российском флоте", - сообщил Братчук в своем Telegram-канале. По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь. Эта информация требует подтверждения. Однако то, что его подбили в районе Змеиного. "Надеюсь, это не последняя победа в районе острова", - добавил спикер ОВА.