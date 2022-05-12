Украинские военные подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ

Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.
"Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" - одно из новейших в российском флоте", - сообщил Братчук в своем Telegram-канале.
По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь. Эта информация требует подтверждения. Однако то, что его подбили в районе Змеиного.
"Надеюсь, это не последняя победа в районе острова", - добавил спикер ОВА.
Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".
Отметим, в середине апреля в районе Змеиного в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил российский крейсер "Москва". Впоследствии корабль затонул. Российское руководство не сразу признало его потерю и до сих пор скрывает реальное число погибших моряков.
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