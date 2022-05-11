UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные из "Перуна" уничтожили вертолет РФ под Изюмом

Фото: российский Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 мая, в Харьковской области десантники из Житомира сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Военный эксперт Юрий Кочевенко уточнил, что уничтожение Ка-52 произошло в районе Изюма.

Как сообщалось, украинская ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил, а также бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение суток 10 мая 5 воздушных целей российских оккупантов, сбив 4 беспилотника и 1 вертолет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков