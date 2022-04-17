Украинские военные отвергли ультиматум оккупантов о сдаче. Мариуполь еще не пал, - Шмыгаль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в осажденном российскими войсками Мариуполе отвергли ультиматум оккупантов о сдаче. Город не пал и продолжает защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля изданию ABC News .

Глава правительства добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Шмыгаль призвал мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу, которая сложилась в осажденном городе.

По его словам, украинские военные продолжают защищать город и выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отвергли.

"Город до сих пор не пал", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты выдвинули защитникам Мариуполя ультиматум о капитуляции. Согласно ему, все украинские военные должны были до 13:00 сложить оружие и покинуть город.

Отметим, в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах остаются около 100 тысяч человек, а украинские военные продолжают удерживать часть города, проводя успешные операции.

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