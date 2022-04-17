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Українські військові відкинули ультиматум окупантів про здачу. Маріуполь ще не впав, - Шмигаль

Фото: українські військові в Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про капітуляцію (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу. Місто не впало і продовжує захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виданню ABC News.

"Місто досі не впало", - сказав Шмигаль.

За його словами, українські військові продовжують захищати місто і висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.

"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", - наголосив він.

Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти висунули захисникам Маріуполя ультиматум про капітуляцію. Згідно з ним, всі українські військові повинні були до 13: 00 скласти зброю і покинути місто.

Зазначимо, у Маріуполі та прилеглих населених пунктах залишаються близько 100 тисяч осіб, а українські військові продовжують утримувати частину міста, проводячи успішні операції.

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