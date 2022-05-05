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Украинские военные оттеснили оккупантов с “Азовстали”, - Арестович

Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на четверг, 5 мая, воинам Вооруженных сил Украины в Мариуполе удалось отбить штурм территории завода “Азовсталь”.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время телемарафона.

“Вчера вошли российские войска на территорию “Азовстали”, но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию”, - рассказал советник главы ОП.

При этом Арестович подчеркнул, что в данный момент в районе завода продолжаются бои. Наши военные продолжают сдерживать превосходящие силы противника.

Напомним, что вчера командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Также ранее Арестович заявлял, что на "Азовстали" сложилась критическая ситуация. Президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

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АзовстальМариупольАлексей АрестовичВойна России против Украины