Украинские военные отразили 12 атак на Донбассе: сбито 10 беспилотников

Сегодня, 17 мая, украинские военные отразили на Донбассе 12 атак российских войск. Уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе 10 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.
"Отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Противник применяет по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. В ходе сегодняшних боев украинские военные уничтожили:
Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты 9 беспилотников типа "Орлан-10" и одни оперативно-тактический БПЛА ZALA.
Напомним, на протяжении последних нескольких дней российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе, но терпят неудачу.
Отметим, разведка Британии предупредила о намерении оккупантов усилить обстрелы и бомбардировки украинских позиций на Донбассе.
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