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Украинские военные отразили 12 атак на Донбассе: сбито 10 беспилотников

Фото: за сутки украинские военные на Донбассе отразили 12 атак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 17 мая, украинские военные отразили на Донбассе 12 атак российских войск. Уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе 10 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

"Отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Противник применяет по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. В ходе сегодняшних боев украинские военные уничтожили:

  • 3 танка;
  • 3 артиллерийские системы, в том числе одну реактивную систему залпового огня (РСЗО);
  • 6 бронемашин;
  • 7 автомобилей, включая один грузовик с боеприпасами.

Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты 9 беспилотников типа "Орлан-10" и одни оперативно-тактический БПЛА ZALA.

Напомним, на протяжении последних нескольких дней российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе, но терпят неудачу.

Отметим, разведка Британии предупредила о намерении оккупантов усилить обстрелы и бомбардировки украинских позиций на Донбассе.

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