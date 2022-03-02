Украинские военные отодвинули врага к границам РФ: подробности

На некоторых участках фронта украинским военным удалось вытеснить врага к границам РФ. Вражеские колонны были разбиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы подразделения, военные смогли разбить вражеские колонны и забрали у россиян много техники.