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Украинские военные отодвинули врага к границам РФ: подробности

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Украина, Среда 02 марта 2022 09:50
Украинские военные отодвинули врага к границам РФ: подробности Фото: бойцы "Холодного Яра" отодвинули врага к границам России (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

На некоторых участках фронта украинским военным удалось вытеснить врага к границам РФ. Вражеские колонны были разбиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы подразделения, военные смогли разбить вражеские колонны и забрали у россиян много техники.

Как сообщалось, РБК-Украина собрало все оперативные новости о событиях в Украине в отдельную онлайн-трансляцию.

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