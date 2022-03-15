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Украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом

Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники нанесли врагу позорное поражение под Харьковом. Потери среди российских военных подсчитываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций",- пишет Синєгубов.

Столкновения между защитниками и оккупантами продолжались более часа, однако в конце концов российские военные отступили.

Потери врага сейчас подсчитываются.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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