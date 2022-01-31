Украинские военные освоили американский гранатомет: оказался легким в использовании

Украинские военные освоили гранатометы SMAW D (M 141), которые прибыли в Украину из США в качестве военной помощи. Двухдневные курсы подготовки по использованию оружия проводились на базе учебного центра 184.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Первый день военные посвятили теории, а следующий - практическим стрельбам. Активное участие в подготовке украинских специалистов приняла миссия США Joint Multinational Training Group-Ukraine.

По мнению украинских военных, гранатомет оказался легким в использовании, но эффективность у него намного выше чем у тех, которые сейчас используют ВСУ.

"По словам одного из участников курса, гранатомет достаточно легок в использовании. Из него можно быстро научить стрелять кого угодно. А эффективность данного оружия в разы выше, чем у гранатометов, которые сейчас стоят на вооружении в ВСУ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже на следующей неделе в Международный центр миротворчества и безопасности прибудет еще более 20 военных из разных подразделений, чтобы получить необходимые знания и навыки для работы с гранатометом SMAW D.

SMAWD (M141) — это легкий, одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения легкобронированной техники и укреплений противника. Эффективная дальность стрельбы составляет до 500 метров. Ракета имеет датчик, который при попадании определяет тип цели. При попадании в мягкую мишень (мешки) ракета погружается как можно глубже и только тогда взрывается. Это приводит к гораздо большему разрушительному эффекту. При попадании в бетонную или бронированную цель ракета срабатывает мгновенно.