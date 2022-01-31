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Українські військові освоїли американський гранатомет: виявився легким у використанні

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 01:02
Українські військові освоїли американський гранатомет: виявився легким у використанні Фото: українські військові освоїли гранатомети з США (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Скороход

Українські військові освоїли гранатомети SMAW D (M 141), які прибули в Україну з США в якості військової допомоги. Дводенні курси підготовки з використання зброї проводилися на базі навчального центру 184.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗСУ.

Перший день військові присвятили теорії, а наступний - практичним стрільбам. Активну участь у підготовці українських фахівців взяла місія США Joint Multinational Training Group-Ukraine.

На думку українських військових, гранатомет виявився легким у використанні, але ефективність у нього набагато вище ніж у тих, які зараз використовують ЗСУ.

"За словами одного з учасників курсу, гранатомет досить легкий у використанні. З нього можна швидко навчити стріляти кого завгодно. А ефективність даної зброї в рази вище, ніж у гранатометів, які зараз стоять на озброєнні в ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вже наступного тижня до Міжнародного центру миротворчості та безпеки прибуде ще понад 20 військових з різних підрозділів, щоб отримати необхідні знання та навички для роботи з гранатометом SMAW D.

SMAWD (M141) - це легкий, одноразовий гранатомет призначений для враження легкоброньованої техніки та укріплень противника. Ефективна дальність стрільби становить до 500 метрів. Ракета має датчик, котрий при влучанні визначає тип цілі. При потраплянні в м’яку мішень (мішки) ракета занурюється якомога глибше і лише тоді вибухає. Це призводить до значно більшого руйнівного ефекту. При потраплянні в бетонну або броньовану ціль - ракета спрацьовує миттєво.

Нагадаємо, що українські військові вже освоїли британську зброю. Її використовують для знищення танків противника.

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