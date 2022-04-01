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Украинские военные освободили почти 30 населенных пунктов от оккупантов

Фото: Украинские военные освободили почти 30 населенных пунктов от оккупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за последние сутки освободили 28 населенных пунктов от российских оккупантов. В частности, в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, подразделениями Вооруженных сил Украины восстановили контроль над населенными пунктами

  • Демидов,
  • Дымер,
  • Литвиновка,
  • Гавриловка,
  • Козаровичи,
  • Жовтневое,
  • Глебовка,
  • Ясногородка,
  • Талакунь,
  • Сухолучье,
  • Липовка,
  • Гавронщина,
  • Маковище,
  • Николаевка,
  • Хмельная.

"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - говорится в сообщении.

В то же время украинские военные сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

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