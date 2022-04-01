Украинские военные освободили почти 30 населенных пунктов от оккупантов

Вооруженные силы Украины за последние сутки освободили 28 населенных пунктов от российских оккупантов. В частности, в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook .

В то же время украинские военные сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - говорится в сообщении.

Так, подразделениями Вооруженных сил Украины восстановили контроль над населенными пунктами

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