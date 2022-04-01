Українські військові звільнили майже 30 населених пунктів від окупантів

Збройні Сили України за останню добу звільнили 28 населених пунктів від російських окупантів. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, підрозділами Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами
"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взяті під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - йдеться в повідомленні.
Водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
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