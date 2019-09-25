Украинские военные назвали дату, когда смогут применять ударные беспилотники

Специалисты Воздушных сил Украины завершают подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что после завершения обучения украинские военнослужащие получат разрешение на применение ударных беспилотников Bayraktar TB2. Это должно произойти до конца недели.

"В турецком Кишан идет подготовка специалистов Воздушных сил по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. Сейчас там находится около полусотни военнослужащих - будущих командиров экипажей, операторов и специалистов по обслуживанию БПАК и его вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение Вооруженными силами Украины в марте 2019 года. Сообщается, что БПЛА способны находиться в воздухе 24 часа, имеют на вооружении современные высокоточные ракеты для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1. Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью.