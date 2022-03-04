Украинские военные могут давать отпор оккупанту его же техникой и оружием, - Арахамия

Украинские защитники могут использовать технику и оружие врага для придания ему отпора. После победы над оккупантами все "трофеи" будут легализованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора окупанту.В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или были заброшены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - написал Арахамия.

По его словам, после победы в войне, вся "трофейная" техника и вооружение, будут соответствующим образом учтены и легализованы.

"А сейчас они должны быть немедленно применены для обороны!"- добавил Арахамия.

Отметим, при этом гражданских предупреждают, что российские оккупанты могут миновать военную технику, которую бросают на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.