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Украинские военные за день разбили два танка, ЗРК и два склада боеприпасов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ на южном направлении ликвидировали два танка и склады с вооружением (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за день на южном направлении уничтожены 36 солдат и офицеров противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также ликвидированы два танка Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "Тор", два полевых складов боеприпасов, а также пара отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска из-за наступательных действий Украины готовятся к уличным боям в оккупированном Херсоне.

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