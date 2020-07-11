ru
ua

Украинские военные дали отпор боевикам на Приазовье

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военнослужащие не пострадали

С начала 11 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован лишь один случай нарушения режима прекращения огня. Боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение на Приазовье.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Так, под минометный обстрел из вооружения 120-го и 82-го калибров попали украинские военные вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины", - рассказали в штабе.

На участках разведение сил вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского режим прекращения огня сохраняется. Сейчас ситуация вдоль линии разграничения контролируется украинскими подразделениями.

Напомним, вчера на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб и трое получили ранения.

Как стало известно, на Донбассе погиб 31-летний украинский военный из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Прогноз погоды
► Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17 ► На поддержку Порошенко под суд вышло 10 тысяч человек
Читать все новости