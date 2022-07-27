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Украинские военные будут проходить лечение в американском госпитале в Германии

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Вашингтон, Среда 27 июля 2022 01:32
Украинские военные будут проходить лечение в американском госпитале в Германии Фото: Вооруженные силы Украины (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских солдат в военном госпитале США в Германии,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

План позволяет одновременно лечить до 18 раненых солдат в региональном медицинском центре Ландштуля, огромном госпитале в Германии, где в течение многих лет лечили военнослужащих США.

Согласно служебной записке, 26 мая Остин дал устное указание начать лечение раненых украинских солдат.

29 июня он оформил устное указание и в меморандуме под названием "Руководство по лечению раненых украинских военнослужащих".

Несмотря на то, что план получил окончательное одобрение почти месяц назад, Ландштуль до сих пор не принимал украинских военнослужащих для оказания медицинской помощи.

Ранее о телефонном разговоре с главой Пентагона сообщил Алексей Резников. По его словам, стороны обсудили итоги четвертого заседания в формате "Рамштайн".

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Вооруженные силы Украины
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