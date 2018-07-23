Українські туристи застрягли в Барселоні

Літак з аеропорту "Бориспіль" досі не вилетів до Барселони

Група українських туристів застрягла в аеропорту Барселони (Іспанія), їх повернення до України перенесли на вечір 23 липня. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що туристи повинні були повернутися в Бориспіль об 11:40, проте на даний момент на сайті аеропорту значиться приліт рейсу YanAir о 20:30. За словами пасажирів, туроператором виступає компанія JoinUp!

Літак з аеропорту "Бориспіль" повинен був вилетіти до Барселону о 3:10, проте виліт відклали на 12:25.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабміні створили робочу групу для посилення відповідальності туроператорів. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, він дав доручення розібратися у ситуації першому віце-прем'єр-міністру з питань економіки, як тільки в українських туристів з'явилися перші проблеми з відпочинком.