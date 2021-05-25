Украинские ТЭС вдвое сократили выбросы загрязняющих веществ и не превышают требования ЕС, - ВЭА

Эксперт добавил, что к этому привел комплекс причин: изменение энергобаланса и рост доли ВИЭ, уменьшение объемов потребления, снижение генерации ТЭС и ТЭЦ по сравнению с 2012 г. на 43%, потеря части ТЭС во время войны на Востоке, собственные инвестиций ТЭС в строительство и реконструкцию фильтров.

Плачков также отметил, что Украина пока что не превышает зафиксированные в НПСВ предельные выбросы, это вопрос времени. Однако, некоторые страны не такие же успешные в сокращенные выбросов, как то ожидают от Украины.

"Украинские ТЭС выбрасывают значительно больше, особенно если сравнивать с Европой, которая уже 30 лет идет по пути сокращения выбросов от своих ТЭС инвестируя миллиарды евро государственной помощи и средств налогоплательщиков в очистные сооружения. И, как видим из исследования - никак не достигнет желаемого уровня. Например, Германия и Польша лидирует по выбросам оксида азота. С 1990-2017 г. они добились уменьшения лишь на 50% и 45% соответственно. Для того, чтобы снизить выброса пыли Польша потратила 18 лет, Германия - 7 лет. При этом в экологическую модернизацию ТЭС этих стран инвестировано 19 млрд евро от Германии и 11 млрд евро от Польши. Но на это никто не обращает внимания, потому что Украина в исследовании первая по выбросам пыли. И уменьшить их от Украины требуют за 5 лет. Требуют уже давно и государство обещало это в 2017 году предусмотреть за какой счет. Ни одной гривны не было инвестировано в угольную генерацию и перспектив пока никаких. Были только обязательства и обещания", - пояснил председатель ВЭА.

Энергетик соглашается с авторами исследования, что после присоединения Украины к Договору об энергетическом сообществе в 2011 году, ни одна ТЭС не соответствует требованиям Директивы ЕС по выбросам. И считает, что Украина слишком долго, целых 6 лет, разрабатывала и согласовывала с ЕС Национальный план сокращения выбросов.

"НПСВ согласовали только в 2017 году, пообещав разработать и согласовать механизм его реализации. И только в 2020 году, когда НПСВ уже имел как 2 года выполняться, все пришли к выводу, что это стоит сделать вот уже потому что, как говорится, будет горе, НПСВ, по сути, и является тем переходным документом, выполнив который мы должны прийти к европейским нормам. Однако, через пару лет, если Украина не пойдет по пути Европы и не выполнит обещание разработать механизм снижения выбросов от тепловой генерации, то мы либо потеряем энергонезависимость, или опять будем попадать в антирейтинги грязных стран", - резюмировал эксперт.