Українські ТЕС вдвічі скоротили викиди забруднюючих речовин і не перевищують вимоги ЕС, - ВЕА

Експерт додав, що до цього призвів комплекс причин: зміна енергобалансу та зростання частки ВДЄ, зменшення обсягів споживання, зниження генерації ТЕС та ТЕЦ у порівнянні з 2012 р. на 43%, втрата частини ТЕС під час війни на Сході, власні інвестицій ТЕС в будівництво та реконструкцію фільтрів.

Плачков також зазначив, що те, що Україна поки що не перевищує зафіксовані в НПСВ граничні викиди, це питання часу. Однак, деякі країни не такі ж успішні в скорочені викидів, як то очікують від України.

"Українські ТЕС викидають значно більше, особливо якщо порівнювати з Європою, яка вже 30 років йде шляхом скорочення викидів від своїх ТЕС інвестуючи мільярди євро державної допомоги та коштів платників податків в очисні споруди. І, як бачимо з дослідження - ніяк не досягне бажаного рівня. Наприклад, Німеччина та Польща лідирує по викидам оксиду азоту. З 1990 -2017 р. вони домоглися зменшення лише на 50% та 45% відповідно. Для того, щоб знизити викиду пилу Польща витратила 18 років, Німеччина - 7 років. При цьому в екологічну модернізацію ТЕС цих країн інвестовано державної допомоги 19 млрд євро від Німеччини та 11 млрд євро від Польщі. Але на це ніхто не звертає уваги, бо Україна в дослідженні перша по викидам пилу. І зменшити їх від України вимагають за 5 років. Вимагають вже давно і держава обіцяла це у 2017 році передбачити за який кошт. Жодної гривні не було інвестовано в вугільну генерацію і перспектив поки що жодних. Були лише зобов’язання та обіцянки", - пояснив голова ВЕА.

Енергетик погоджується з авторами дослідження, що після приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство у 2011 році, жодна ТЕС не відповідає вимогам Директиви ЄС з викидів. І вважає, що Україна надто довго, цілих 6 років, розробляла та погоджувала з ЄС Національний план скорочення викидів.

"НПСВ погодили лише у 2017 році, пообіцявши розробити та погодити механізм його реалізації. І лише у 2020 році, коли НПСВ вже мав як 2 роки виконуватися, всі дійшли висновку, що це варто зробити ось уже бо, як то кажуть, буде горе, НПСВ, по суті, і є тим перехідним документом, виконавши який ми маємо прийти до європейських норм. Однак, через пару років, якщо Україна не піде шляхом Європи і не виконає обіцянку розробити механізм зниження викидів від теплової генерації, то ми або втратимо енергонезалежність, або знову будемо потрапляти в антирейтинги брудних країн", - резюмував експерт.